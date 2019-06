Nachrichten | drehscheibe - Brand in Sauna-Hüttendorf

In der Niederrhein-Therme in Duisburg ist in der Nacht zu Montag ein größerer Brand ausgebrochen. Die Therme war kurz vor dem Brandausbrauch geschlossen worden, so dass keine Badegäste in Gefahr waren. Die Brandursache war zunächst noch unklar.