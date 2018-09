Nachrichten | drehscheibe - Briefmythen - Fehler beim Briefeaufgeben

Man kann tatsächlich einiges falsch machen in Sachen Briefumschlag beschriften. Wo muss was stehen, was tun bei Portoerhöhungen, gibt es eine maximale Anzahl an Briefmarken, darf man eine nicht abgestempelte Briefmarke wiederverwenden?