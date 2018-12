Brit Morbitzer

Quelle: zdf

Sie probiert gerne mal was Neues: so wurde aus der Betriebswirtin eine Café- und Cateringbetreiberin und mittlerweile Veranstaltungsmanagerin in einem Mainzer Restaurantbetrieb. Auch in der Küche lebt Brit Morbitzer ihre Kreativität aus. Ihre Liebe zum Kochen und Backen hat sie unter anderem in Frankreich entdeckt. Heute steht sie für uns am Grill und es geht eher asiatisch zu.