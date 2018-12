Brit Morbitzer

Quelle: ZDF

Sie probiert gerne mal was Neues: so wurde aus der Betriebswirtin eine Café- und Cateringbetreiberin und mittlerweile Veranstaltungsmanagerin in einem Mainzer Restaurantbetrieb. Auch in der Küche lebt Brit Morbitzer ihre Kreativität aus. So wird auch ihr Rezept von Opa Friedel um eine Note Rosmarin ergänzt. Sowas "neumodisches" wäre wohl nichts für ihn gewesen. Hier mixt sie rheinhessische mit französischer Küche. Denn ihre Liebe zum Kochen und Backen hat sie unter anderem in Frankreich entdeckt.