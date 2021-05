Camping am Rhein statt Rimini

Noch nie waren Jahresstellplätze auf Campingplätzen so begehrt. So meldet auch Camping Berger in Köln "ausgebucht". Weil Reisen in Europas Süden dieses Jahr ausfallen, zahlt man gerne 1000 Euro pro Parzelle für den Sommer.

6 min 6 min 12.05.2021 12.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.05.2022 Video herunterladen