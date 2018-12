- Carolines Eierlikörpralinen

Butterkekse fein zerbröseln. Das geht am besten im Mixer oder alles in einen Gefrierbeutel füllen und mit einem Nudelholz fein zerklopfen. Nun Keksbrösel, Butter und Eierlikör in eine Schüssel geben und am besten mit der Hand eine geschmeidige Masse herstellen.

Tipp: Besser nicht die Maschine verwenden, da die Masse sonst schnell zu schaumig wird und sie später schlecht zu verarbeiten ist.

Den Teig am besten mit einem Spritzbeutel in gleichmäßige Streifen auf einen Teller oder Blech spritzen. Dann kalt stellen, damit die Masse wieder fester wird. Anschließend gleichmäßige Stücke abstechen und zügig Kugeln daraus formen.

Tipp: Die Hände immer wieder an einem frischen feuchten Lappen säubern, dann geht es mit dem ausformen der Eierlikörpralinenmasse leichter.

Die Kugeln nun erneut kalt stellen, bis diese gut fest geworden sind. In dieser Zeit eine Schokoglasur im Wasserbad schmelzen. Tipp: Diese sollte nur lauwarm sein, sonst schmelzen die Pralinen gleich wenn man sie eintaucht und die Schokoglasur läuft an den Seiten herunter.

Die gekühlten Kugeln nun in die lauwarme Schokoglasur tauchen, etwas antrocknen lassen und dann mit geschmolzener weißer Kuvertüre feine Streifen darüber spritzen.

Tipp: Wer auf einen etwas feineren Geschmack bei der Schokolade Wert legt, kann auch Kuvertüre verwenden. Diese muss jedoch temperiert werden, damit sie nicht grau anläuft.

Schokolade bei Zimmertemperatur antrocknen lassen und dann die Pralinen kühl aufbewahren.