Corona-Schnelltest am Kiosk

Die neuen Corona-Schnelltests versprechen Gewissheit nach nur 20 Minuten und das Ergebnis soll dabei fast so zuverlässig sein wie bei einem PCR-Test. An einem Frankfurter Kiosk bietet der Internist Georg Siemon diese neuen Antigen-Tests jetzt an.

25.11.2020