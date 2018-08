Nachrichten | drehscheibe - Dauereinsatz für vier Pfoten

Kaum beginnen die Ferien in Hamburg, steigt die Zahl der ausgesetzten Tiere. Alleine in den letzten sechs Wochen wurden 153 ausgesetzte Tiere in das zweitgrößte Tierheim Deutschlands gebracht. Wir begleiten die Tierretter während der Ferienzeit.