Deutsche Einheit 2018 (4)

Immer mehr Ostdeutsche, die es zunächst in den Westen zog, kehren zurück in ihre alte Heimat. Die meisten nach Thüringen - ins Eichsfeld. Viele schätzen das Lebensgefühl mit Landschaft, Kultur, Religion und Familie, was viele an die Region bindet.