Deutsche Ledertaschen aus Florenz

Die Berlinerin Stefanie Lehmann wollte eigentlich an einer deutschen Universität weiter als Sprachwissenschaftlerin arbeiten. Doch stattdessen sitzt sie glücklich in ihrer acht Quadratmeter großen Werkstatt in Florenz und ist als Taschendesignerin erfol...

6 min 6 min 08.07.2021 08.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.07.2022 Video herunterladen