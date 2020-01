Deutscher Pilot in Las Vegas

An seinem heimischen Flugsimulator träumte Ingo Nehls davon einmal ein echter Helikopterpilot zu sein. Und genau diesen Traum hat er sich erfüllt und zwar in Las Vegas. In den USA wagte der Programmierer aus Hamburg einen Neustart.

Beitragslänge: 5 min Datum: 07.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.01.2021