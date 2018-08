Nachrichten | drehscheibe - Die Krämerbrücke (5): Die Brückentafel

Einmal im Jahr wird groß gefeiert: alle Krämer treffen sich auf ihrer Brücke an einer langen Tafel. Jeder bringt was Selbstgemachtes mit. Bis spät in die Nacht sitzen alle mitten auf der Gasse, quatschen, essen und trinken.