Die Wurstkönigin gibt auf

Die ehemalige Thüringer Wurstkönigin Jana Wollenhaupt muss ihr Geschäft aufgeben. Über Jahre hinweg hat sie all ihre Energie in ihren Laden gesteckt. Gegen die Billigkonkurrenz hatte sie am Ende aber leider doch keine Chance.

