Do-It-Yourself Dekoleiter

Durch die Coronakrise haben einige neue Hobbies für sich entdeckt. So wie zum Beispiel das Handwerkern. Hobby-Handwerker sind ständig auf der Suche nach neuen Projekten, so wie Susanne Wagenbach, die am liebsten mit Holz werkelt.

