Doros Sommerdrinks

Die Himbeeren waschen und in einen Topf gehen. Die Himbeeren mit Wasser übergießen bis diese vom Wasser bedeckt sind.

Die Mischung aufkochen lassen bis die Himbeeren zerfallen und das Ganze durch ein feines Sieb geben (dann entsteht eine zähflüssige Konsistenz) oder durch ein Leinen- oder Baumwolltuch pressen (für eine feine, sehr flüssige Konsistenz).

Die gefilterte Mischung wiederum in einen Topf geben. Zitronensaft, Vanillezucker und Zucker dazu geben und erhitzen, bis der Zucker aufgelöst ist. Dann abschmecken und je nach Geschmack noch etwas Zucker hinzugeben.

Den heißen Himbeersirup in ausgekochte Glasflaschen füllen und abkühlen lassen. Danach in den Kühlschrank stellen. Der Sirup hält sich für einige Wochen im Kühlschrank.