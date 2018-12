Dortes Eierlikör-Gugelhupf

Die Gugelhupf-Form einfetten und den Backhofen auf 175°C (Umluft) vorheizen. Mehl mit Backpulver, Zucker mit Vanillezucker, zimmerwarme Margarine in eine Schüssel geben. Dann die Eier aufschlagen und mit in die Schüssel geben. Die Milch und den Eierlikör zu den anderen Zutaten gießen. Die Masse circa 5 Minuten mit dem Rührgerät oder der Küchenmaschine verrühren. Die Gugelhupf-Form einfetten und mit Paniermehl ausstreuen. Bei 180°C (Umluft) circa 50 Minuten backen und mit der Stäbchenmethode testen, dass kein Teig mehr haften bleibt. Den Kuchen aus dem Ofen holen und in der Form etwa eine halbe Stunde auskühlen lassen, dann mit einem Messer am Rand entlangschneiden und aus der Form stürzen.