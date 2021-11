Dramatische Situation im Erstaufnahmelager

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, steigt wieder – auch in Hessen. Durch die hohe Zahl an Neuzugängen wird die Stimmung in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen immer aggressiver.

