Im und um den Nationalpark Müritz trifft "drehscheibe" in einer Sondersendung am 24. Juni 2022 Menschen, die hier leben, arbeiten und Urlaub machen.



Der größte Waldnationalpark Deutschlands ist mit seinem Urwald, Gewässern und Mooren etwa so groß wie München. Eingebettet in die unvergleichliche Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte mit rund 1000 Seen – sowie dem größten See Deutschlands: der Müritz.



Hier trifft "drehscheibe" vom Ranger bis zum Taucher Menschen, die tief mit ihrer Heimat verbunden sind. Sie zeigen ihre Begeisterung für diese besondere Natur, ihren Alltag und ihre Visionen.



Matthias Hartig erweckt ein altes Gutshaus, das er seit seiner Kindheit kennt, aus dem Dornröschenschlaf. Otto Hildebrand will Tradition weiterführen und macht eine Ausbildung zum Binnenfischer. Tina und Axel Vinke stammen aus Süddeutschland. Sie haben sich in die Gegend verliebt und verwöhnen ihre Gäste nun mit regionalen Köstlichkeiten.



Für andere ist die Mecklenburgische Seenplatte Urlaubsziel. Das lässt sich besonders gut von einem Hausboot aus erkunden. Aber auch auf dem Campingplatz "Kamerun" herrscht Hochbetrieb - denn beides ist besonders seit Corona sehr beliebt.