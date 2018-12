Nachrichten | drehscheibe - Autos in Treppenfalle

Eine Treppe auf einem Parkplatz in NRW hat es in sich. Reihenweise bleiben da die Autos hängen. Weil sie für die Fahrer so gut wie unsichtbar ist - und wohl zu wenig Warnhinweise zu sehen sind. Selbst eine Polizeistreife auf Verfolgungsjagd hat sich da …