Die langsamste Baustelle Berlins befindet sich in der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Seit sieben Jahren wird dort eine Flaniermeile für den Kiez gebaut. Ob es dann allerdings noch Geschäfte in der Straße gibt, ist fraglich, denn die Ladenbesitzer klagen …