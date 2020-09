Saras Leben als Jüdin in Frankfurt

Sara Neuman feiert mit ihrem Mann in der jüdischen Gemeinde von Frankfurt a.M. das Laubhütten-Fest. Knapp eine Woche zuvor hat ein Attentäter versucht, in eine Synagoge in Halle einzudringen. Wie leben sie jetzt ihre jüdische Kultur?

