Saskia und Nadine Enders nach ihrer Trauung Quelle: ZDF

Saskia und Nadine sind in der Endphase der Hochzeitsvorbereitungen: Wir begleiten sie zur letzten Anprobe bei der Schneiderin - wie sieht das fertige Kleid aus und sitzt es? Welches Outfit trägt wohl die Andere - denn das ist natürlich vor der Trauung streng geheim! Dann endlich ist es soweit: Ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben, sagen Saskia und Nadine "Ja!" zueinander. Seit der "Ehe für alle" ist das Frauenpaar nun auch vor dem Gesetz heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Und sogar eine Trauung in der Kirche ist für die beiden möglich. Ihrer persönlichen Traumhochzeit steht also nichts mehr im Weg.