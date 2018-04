Die Asphaltkönige - Alltag auf deutschen Autobahnen

Mit 12 993 Kilometern ist das deutsche Autobahnnetz das viertlängste der Welt. Die Fernverkehrsstraßen sind die Adern des Landes. Wir zeigen, wie die Autobahn die Deutschen bewegt.



Tausende Menschen arbeiten an und auf deutschen Autobahnen. Sie sorgen dafür, dass der Verkehr fließt, dass Reisende essen, trinken und rasten können und achten darauf, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Autobahnen verbinden, aber sie schaffen auch Konflikte.



Die Reportage "Asphaltkönige - Alltag auf deutschen Autobahnen" zeigt Menschen, auf deren Leben die Autobahn einen großen Einfluss hat. Berufspendler kämpfen sich täglich durch den Verkehr, Befürworter und Gegner eines generellen Tempolimits streiten seit Jahrzehnten, und die Polizei versucht regelmäßig, Verkehrssünder zu erwischen.



Damit der Verkehr so gut wie möglich fließt, untersuchen Wissenschaftler das Verhalten von Autofahrern in Baustellen. Weitere Themen sind die Lärmbelastung durch Autobahnen und die Autobahn der Zukunft. Außerdem räumen wir mit dem Mythos auf, dass die Autobahn eine Erfindung aus dem "Dritten Reich" ist.