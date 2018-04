drehscheibe vom 19. April 2018

Auch wenn Sonne und Wärme im April noch nicht von Dauer sein mögen – die Tage werden eindeutig länger. Endlich wieder raus! Ob Balkon, Park, Schrebergarten oder wilde Natur – überall ist was los.



Hobbygärtner und Mitarbeiter vom städtischen Grünflächenamt legen sich jetzt ins Zeug, damit bald alles blühen kann. Grill-Fans checken die neuesten Angebote und Freizeitsportler ihre Zweiräder. Die Outdoor-Saison kann beginnen.



Domenico Cipparrone ist seit fast 20 Jahren Wegbetreuer im Kleingärtnerverein Blücherpark in Köln und damit zuständig für das Einhalten aller Schrebergarten-Regeln. Im Verein hat in den vergangenen Jahren fast die Hälfte der Pächter gewechselt - eine neue Generation von Kleingärtnern wächst heran: junge Familien mit Kindern. Für den waschechten Italiener mit deutschem Ordnungssinn bedeutet das: viel erklären, zuweilen Streit schlichten und manchmal auch ein Auge zudrücken.



Sabrina und Nico leben mitten in der Kölner Innenstadt. Ihre Wohnung haben die beiden seit dem Einzug vor zwei Jahren zu einem gemütlichen Nest gemacht. Jetzt endlich ist der Balkon dran. Verfügbarer Platz und Budget sind nicht gerade üppig. Aber mit Hilfe des professionellen Balkongestalters Frank Hermjohannknecht soll aus dem trostlosen Dachausschnitt eine Outdoor-Oase werden.



Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes Mönchengladbach haben im Frühjahr alle Hände voll zu tun, damit die städtischen Parks so schön bleiben, wie die Bürger es lieben. Doch neben schneiden, mähen und pflanzen sind die Mitarbeiter der Stadt häufig damit beschäftigt, illegal abgeladenen Sperrmüll zu beseitigen. So etwas ist mehr als ein Ärgernis - eine Ordnungswidrigkeit, die die Mülldetektive in Bergisch Gladbach rigoros verfolgen. Energisch werden die städtischen Mitarbeiter auch, wenn bei schönem Wetter Gelegenheitsgriller ihre Einweggrills im Park auspacken. Diese hinterlassen durch ihre große Hitze nicht nur dauerhafte Schäden an der Grasnarbe, sondern bleiben oft genug auch als Müll zurück.



Grillweltmeister Alfons Wienen sieht die Einweggrills aus anderen Gründen mit gemischten Gefühlen. Die billige Wegwerfware ist zwecks guter Brennbarkeit meist mit Chemikalien getränkt, die beim Grillen auf das Fleisch übergehen können. Auch Aluminium-Rückstände wurden schon im Grillfleisch gefunden. So entsteht durch das fröhliche Grillevent schnell eine gesundheitliche Belastung, die nicht sein muss - wenn man weiß, wie's besser geht. Grillweltmeister Wienen verrät seine Tricks.



Die Mecklenburgische Seenplatte ist in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugs- und Ferienziel geworden. Ein aktueller Trend: mit dem Hausboot über die vielen großen und kleinen Seen tuckern. Manfred Römer vermietet an der Müritz 14 solcher Hausboote. Anfang April startet er in die neue Saison. Genau wie die Müritzfischer, die ihr traditionelles Handwerk bewahren wollen und ab April mit Reusen auf die Jagd nach Aalen und anderen Fischen gehen.