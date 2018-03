drehscheibe vom 8. März 2018

Chihuahua Lute in der Sammelstation des Tierheims Berlin Quelle: ZDF

Mehr als 75 Pfleger betreuen hier täglich rund 1500 Tiere. Mehrere Mitarbeiter zeigen uns ihren Aufgabenbereich in der "Stadt der Tiere": In der Sammelstelle kommen alle Tiere zuerst an. Nach einem Eingangscheck geht es dann weiter in ihr vorläufiges Zuhause. Oder es gibt ein Happy End und Frauchen findet ihren entlaufenen Chihuahua.