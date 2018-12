Nachrichten | drehscheibe - Wie Baustellen Autobahnen lahmlegen

Intakte Straßen oder Autobahnen wollen wir alle, keine Frage! Aber der Weg dahin? Da entlädt sich der Frust von so manchem Autofahrer auch schon mal gerne in derben Beleidigungen - und ab und an fliegt sogar auch mal die Urlaubs-Stulle.