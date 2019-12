Eine Bahnhofsmission für Erfurt

Menschen in Notlagen finden hier immer ein offenes Ohr und einen Rückzugsort: Doch in Thüringen gibt es keinen einzigen Bahnhof mit einer Bahnhofsmission. Das will eine Gruppe freiwilliger Helfer am Erfurter Hauptbahnhof ändern: die „Engel am Zug“

Datum: 16.12.2019 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar