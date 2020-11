Else Edelstahl: Leben in den 1920ern

Else Edelstahl lässt die Goldenen Zwanziger in Berlin aufleben und das sogar hauptberuflich. Sie veranstaltet die berühmten „Bohème Sauvage“-Partys, bei denen Nostalgie-Fans für eine Nacht mit Charleston und Swing-Musik in die 1920ern zurückreisen.

