Immer wieder werden Stimmen laut, dass es in den Restaurants der Möbelhäusern an Qualität und Hygiene mangelt. Wir wollen dem ganzen auf den Grund gehen und testen mit unserem Gastro-Experten Carsten Hennig verschiedene Restaurants von Möbelhäusern in u...

Beitragslänge: 6 min Datum: 09.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2021