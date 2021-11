Expedition Fürstenwalde

Im Osten Brandenburgs ungefähr in der Mitte zwischen Berlin und der polnischen Grenze liegt die Domstadt Fürstenwalde an der Spree. Wer hier mit der Bahn ankommt, steigt an einem der ältesten Bahnhöfe Deutschlands aus.

Videolänge: 6 min Datum: 01.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.11.2022 Video herunterladen