Expedition Halle-Büschdorf

An den Einwohnern gemessen zählt Halle an der Saale als größte Stadt in Sachsen-Anhalt. Am südöstlichen Rand liegt der Stadtteil Büschdorf. Hier wirkt die Großstadt idyllisch und ländlich. Dort liegt der Hufeisensee, inklusive Naherholungsgebiet.

