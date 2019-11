Joachim Bräuer fährt seit 33 Jahren Taxi. Immer nachts. So hat er auch den Mauerfall direkt mitbekommen. Es war unheimlich, sagt er. Aber sie haben den Trabis aufs Dach geklopft und sind in die DDR gelaufen in dieser Nacht, mit der keiner gerechnet hatte.

Beitragslänge: 6 min Datum: 07.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.11.2020