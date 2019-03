Nachrichten | drehscheibe - Expedition Bocholt

Dirk Nienhaus ist Agrarblogger. Seine Videos dreht und schneidet er selbst – 100% ungeschönt und ungefiltert zeigt er den Alltag in der Schweinemast. Die Zuschauer sollen sehen wie die oft so umstrittene Massentierhaltung in der Realität aussieht.