Expedition Bremen

Warum schwimmt in der Bremer Überseestadt ein blaues Kamel in der Weser? Und wie heißt das ungewöhnliche Instrument, das der Bremer Jogi Hofmeister so gerne spielt? Das alles beantwortet er gern, bei der Zufallsbegegnung der Expedition Deutschland.