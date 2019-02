Nachrichten | drehscheibe - Expedition Eßweiler

Hansgeorg Klein leitet einen Busbetrieb für Linienverkehr und Fernreisen. Auch in seiner Freizeit faszinieren ihn große Maschinen. Am liebsten schraubt er an einem Traktor aus dem Baujahr 1961. Den er von seinem Vater geerbt hat.