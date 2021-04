Direkt an der Werra am Ende einer Sackgasse liegt Frankenroda. Dort leben Menschen, die ihre Hobbies lieben. Wie zum Beispiel Wolfgang Langlotz, der in seiner Scheune zu Hause sein eigenes Bier braut.

