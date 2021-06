Expedition Hemelingen

In der Hemelinger Bahnhofstraße in Bremen treffen Tristesse und Neuanfang aufeinander. Hier gibt es eine kleine Welt mit Kunst für alle. Zahlreiche Graffiti-Künstler bringen Farbe an die grauen Wände der Industriegebäude.

