Expedition Karlsruhe

Einen eigenen Dschungel zuhause bauen? Dorothee Palla dos Santos aus Karlsruhe hat in ihrem Laden "Urban Jungle" alles, was man dazu braucht. Wir treffen die Jungunternehmerin zufällig auf ihrer Expedition in Baden-Württemberg.

