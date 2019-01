Nachrichten | drehscheibe - Expedition Langen Brütz

In der Nähe von Schwerin treffen wir auf Siegfried Sommer. Der 76-jährige Stadtauswanderer ist als junger Mann Doktor der Biologie in Ostberlin geworden. Doch aufgrund eines Stasi-Akteneintrags fand er in seiner Heimatstadt keinen Job.