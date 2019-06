Expedition Liebschützberg

Piere Renz liebt seine Freiheit. Mit seinem Zirkus, den er in elfter Generation weiterführt, ist er mit seiner Familie und den Tieren in ganz Deutschland unterwegs. Unser Reporter trifft den Wanderzirkus-Besitzer in Liebschützberg.

Beitragslänge: 7 min Datum: 25.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.06.2020