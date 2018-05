Nachrichten | drehscheibe - Expedition: Berlin bei Nacht 5

Nacht für Nacht Blumensträuße binden. Das hatte Yusuf Dinç nicht geplant. Heute verkauft er z.B. Rosen mit Schleierkraut an türkische Kunden, Wiesenblumensträuße an die deutschen. In Kreuzberg, unweit vom Kottbusser Tor, erlebt er vieles.