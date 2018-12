Nachrichten | drehscheibe - Expedition: Berlin bei Nacht 4

Glückliche Momente in einer Vollmondnacht am Ku'damm. Ein glückliches Leben aber gibt es nicht, sagt Marion. Gemeinsam mit Freundin Margret ist sie unterwegs. Ein Mann in Frauenkleidern. Aus Uwe wurde Marion. Nur wenige trauen sich so raus.