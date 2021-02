Expedition Oberbilk

Dem Winter entfliehen und in Thailand die Sonne genießen – das wünschen sich sicherlich viele mit Blick auf die Minusgrade in Deutschland. Johanns Mutter ist Thailänderin und möchte zurück dorthin. Er selbst sieht sich nur zu Besuch in Thailand.

6 min 6 min 15.02.2021 15.02.2021 Video verfügbar bis 15.02.2022 Video herunterladen