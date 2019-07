Expedition Oebisfelde-Weferlingen

„Vor 10, 12 Jahren hatten wir noch 238 Einwohner – jetzt haben wir 178“, berichtet uns Wilhelm Löde aus Ribbensdorf in Oebisfelde-Weferlingen. Wir sprechen mit Bewohnern über das Leben auf dem Land und was sie in dem beschaulichen Örtchen hält.

Beitragslänge: 7 min Datum: 23.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.07.2020