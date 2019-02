Nachrichten | drehscheibe - Expedition Remptendorf

Der Zufall schickt unsere Reporterin in das thüringische Remptendorf. Dort trifft sie unter anderem auf Rainer Mewes und dessen Frau Gabi. Rainers Leidenschaft ist die Arbeit mit Holz und so entsteht regelmäßig kreatives aus Holz in seiner Werkstadt.