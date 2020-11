Die Expedition zieht es heute an den Schwielowsee. Dabei trifft unser Team auf ein Paar, das in wenigen Stunden den ganzen See umrunden will und seit der Pandemie die Zeit draußen sehr genießt.

6 min 6 min 24.11.2020 24.11.2020 Video verfügbar bis 24.11.2021 Video herunterladen