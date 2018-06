Nachrichten | drehscheibe - Expedition Ubstadt

3.8 km schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathon laufen – all das verlangt einem der berühmte Ironman ab, die Königsdisziplin des Triathlon. Das will ordentlich trainiert werden! Das wissen auch Lukas und Oliver, die Petra Otto in Ubstadt trifft.