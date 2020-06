Expedition Unterbacher See

Am Unterbacher See im Süden Düsseldorfs trainiert Martin mindestens 10 Stunden pro Woche für den Triathlon. Für den gebürtigen Schotten ist das Triathlon-Training der perfekte Ausgleich zu seiner Arbeit und auch so eine Art Lebensretter.

Beitragslänge: 5 min Datum: 05.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.06.2021