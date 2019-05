Nachrichten | drehscheibe - Expedition Unterwellenborn

In Thüringen landen wir im Unterwellenborner Ortsteil Könitz in einem Porzellan-Werk. Marketingleiter Stefan Suhre erzählt uns, dass hier sogar Tassen für den Pariser Louvre gefertigt werden. Außerdem ist man auf Messen, z.B. in London, vertreten.