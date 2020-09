Expedition: Wismar

Die Expedition zieht es heute nach Wismar. Der Hafenmeister Andre Conrad kümmert sich um alles was in Wismar per Boot ankommt, liegen bleibt oder wieder ablegt. Er erzählt davon wie sehr Corona ihn und sein Team gefordert haben.

